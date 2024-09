Marius Müller-Westernhagen: Der große alte Mann des Stadionrocks

Das Alter ist ein mieser Verräter, es kann einem ziemlich unvermittelt ein Bein stellen und in die Knie zwingen. Marius Müller-Westernhagen hat das in den vergangenen Wochen erleben und vier Konzerte absagen müssen. Deshalb war die Frage nicht ganz unberechtigt, ob er den Auftritt beim Wiley Open Air problemlos durchstehen würde, nicht ganz unberechtigt. Schließlich ist der Mann schon 75 - eine Zahl, die auch als leicht kokettes Motto über der aktuellen Tournee steht. Aber erverfügt über ein ähnliches Stehvermögen wie seine berühmteste Filmfigur, der Lastwagenfahrer Theo in dem Erfolgsstreifen „Theo gegen den Rest der Welt“. Doch die knapp 8000 Menschen auf dem Festivalgelände sind ja nicht gegen ihn, sondern feiern mit Recht diesen großen alten Mann des deutschen Stadionrocks.

Natürlich sind ihm die Jahre anzusehen. Früher, als Jungspund, turnte er agil über die Bühne. Jetzt schreitet er meist bedächtig und ein wenig steif daher. Die Stimme, die ja schon immer eigenwillig gurgelnd und kratzend war, hat an Kraft verloren und mitten im Konzert plagt ihn ein Hustenanfall, der noch wie ein Nachbeben der gerade erst überstandenen Infektion erscheint. Dennoch strahlt Marius Müller-Westernhagen eine lässig-freundliche Souveränität aus, wie er da in seinem beigefarbenen Zweireiher mit ultraweiter Hose an Mikrofon steht, als hätte er gerade einen Film über die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gedreht.

Icon Vergrößern Er greift auch gerne zur akustischen Gitarre: Marius Müller-Westernhagen in Neu-Ulm. Foto: Reinhard Pfetsch Icon Schließen Schließen Er greift auch gerne zur akustischen Gitarre: Marius Müller-Westernhagen in Neu-Ulm. Foto: Reinhard Pfetsch

Aber, er ist immer noch ein Alphatier, das er schon in seinem ersten Stück besingt. Dieser Mann war immerhin der erste deutsche Rockstar, der in den frühen 90ern heimische Fußballstadien voll gemacht hat, bis ihm das alles über den Kopf wuchs und er in einem Brachialstopp seine hochtourige Karriere für einige Zeit gegen Null abbremste. Jetzt füllt er wieder große Hallen oder Plätze wie das Wiley. Und er kann immer noch für so etwas wie Hysterie sorgen. Als er seine Mundharmonika von der Bühne wirft und der Ordner sie einer Frau in der ersten Reihe in die Hand drückt, dreht sie fast durch vor Glück.

Und er sorgt dafür, dass die Show längst nicht so steif wird, wie sie zunächst mit einem voll bestuhlten Areal vor der Bühne geplant war. Nach drei Songs sagt er: „Ich verstehe auch nicht, was die Stühle sollen, habt einfach nur Spaß.“ Da ist der Bann gebrochen und der Leerraum vor der Bühne mutiert zur munteren Partyzone. Mit seinem Alter geht er selbstironisch um, als er sich beim neunten Stück „Luft zum Atmen“ auf einen Hocker setzt, „um mal Pause zu machen“, die dann nicht die angekündigten 75 Minuten dauert, vielmehr gesellt sich seine junge Frau Lindiwe Suttle zu ihm zum Gesangsduett. Oh ja, das kann sie gut. Dass Westernhagen danach zu seinem Junge-Frau-betört-alten-Mann-Kracher „Sexy“ anhebt, ist da nur konsequent. Sie hingegen hockt die meiste Zeit fröhlich auf einer Equipment-Kiste am Bühnenrand und hält mit dem Handy drauf.

Icon Vergrößern „Alleine krieg ich‘s nicht hin“ hat Westernhagen früher mal gesungen. Mit Ehefrau Lindiwe Suttle klingt‘s tatsächlich besser. Foto: Reinhard Pfetsch Icon Schließen Schließen „Alleine krieg ich‘s nicht hin“ hat Westernhagen früher mal gesungen. Mit Ehefrau Lindiwe Suttle klingt‘s tatsächlich besser. Foto: Reinhard Pfetsch

Auf ihren Videos wird vor allem eines zu sehen sein: Ihr zerbrechlich wirkender Ehemann, der von einer zehnköpfigen Kraft-Band gestützt und durch diesen Abend getragen wird. Die Begleiterinnen und Begleiter rocken höchst professionell und wuchtig durch den Abend, der nach offiziell 75 Minuten endet (schon wieder diese Zahl), aber noch sieben Zugabenstücke abwirft.

Es ist eine Show mit dem gewohnt soliden Rock, dem die Rolling Stones die maßgeblichen Gene eingepflanzt haben. So klingt das auch im Herzland der USA. Natürlich liefert er das, was die Fans wollen, in Adrenalin-getränkten Versionen: „Es geht mir gut“, „Mit 18“, den Pfefferminz-Prinzen, „Wieder hier“ und ganz zum Schluss erwartungsgemäß „Freiheit“. Das ist auch der Moment, an dem Westernhagen ein kurzes gesellschaftspolitisches Statement abgibt, indem er sich über die Abhängigkeit der Menschen vom Handy im Allgemeinen und Messengerdiensten im Speziellen mokiert (“Whatsapp ist der Meister“) und fordert: „Wir müssen miteinander reden, wir müssen einen Schritt aufeinander zugehen.“ Schon in „Schweigen ist feige“ hat er ja gesungen, dass Reden Gold sei. „Freiheit“ wird dank kräftiger Publikumsunterstützung zu einer Art Weihestunde, zumal die Band das Lied dank starker Hintergrundsängerin zu einer Art Gospelnummer umformt. Der Rest ist Jubel – und Westernhagen sichtbar und glaubhaft gerührt. Ein berührender Konzertmoment.