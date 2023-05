Neu-Ulm

Neuer Senioren-Wohnpark der Extraklasse eröffnet mit Verzögerung in Pfuhl

Die Seniorenresidenz "Wohnpark Münsterblick" in Pfuhl ist so gut wie fertig. Die Eröffnung ist für diesen Sommer vorgesehen. Doch eingezogen ist noch niemand.

Plus Knapp 4000 Euro für 41 Quadratmeter kostet die günstigste Wohnung im neuen "Münsterblick" im Neu-Ulmer Stadtteil. Angesprochen werden soll gehobeneres Klientel.

Von Michael Kroha

Im Oktober 2015 erfolgte in Pfuhl der erste Spatenstich. Im März 2017 wurde das Seniorenheim "Drei Taubenschläge" eröffnet. Mit etwas Verzögerung soll demnächst auch der erste Mieter in die Anlage für betreutes Wohnen nebenan einziehen. Wer einst Interesse bekundete, hat bereits ein Exposé der Leistungen und Preise zugeschickt bekommen. Das günstigste Appartement kostet knapp 4000 Euro für 41 Quadratmeter. Bei einer bundesweit durchschnittlichen Rente von knapp 1200 Euro im Monat fragt sich so mancher: Wer kann sich das leisten?

"Wohnpark Münsterblick" nennt sich das Anwesen im Osten des Neu-Ulmer Stadtteils. Dabei ist der höchste Kirchturm der Welt ausschließlich von der Dachterrasse aus zu sehen. Lange wurde am Bau gewerkelt. Von außen machte es zeitweise den Eindruck, als werde es nie fertig. Eigentlich sei die Fertigstellung mal für 2021 angedacht gewesen. Die Bauherren machen jedoch keinen Hehl daraus, dass sie - wie so viele - vor allem in Corona-Zeiten, aber auch danach mit Lieferengpässen, Handwerker-Problemen und einem Wasserschaden zu kämpfen hatten. "Wir mussten anderthalb Jahre auf die Dämmung warten", erzählt Yvonne Bautz, die Prokuristin des Vorhabens.

