Schlagerinsel-Event soll verschoben werden: Veranstalter verrät das Line-up

Wurde das Event abgesagt? Oder doch nur verschoben? Warum ist das Line-up noch immer nicht bekannt? Das fragen sich dieser Tage Schlager-Fans aus der Region, die sich für die auf 29. November terminierte Veranstaltung „Schlagerinsel“ in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm Tickets besorgt haben. Mehr als 2000 Eintrittskarten wurden schon verkauft, heißt es vonseiten des Veranstalters der „größten Schlagershow Schwabens“. Doch was steckt hinter den Gerüchten, die im Netz kursieren?

