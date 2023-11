Konzerte und Shows 2024 in der Ratiopharm-Arena im Überblick

Auch wenn sich das Jahr dem Ende neigt, stehen in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm noch mehrere Konzerte an. Unter anderem treten bei "Halloween meets Malle Vol. 7" mehrere Mallorca-Stars auf und auch Fans von Seiler & Speer kommen noch auf ihre Kosten. Auch die Planungen für 2024 sind bereits in vollem Gange – und hören sich vielversprechend an.

Konzerte und Shows in der Ratiopharm-Arena 2024

Im kommenden Jahr finden wieder Sport-Veranstaltungen, Konzerte, Shows und Messen in der Ratiopharm-Arena statt. Unter anderem die Comedians Bülent Ceylan, Torsten Sträter und Carolin Kebekus sind zu Gast in Neu-Ulm. Musikalisch könnten Helge Schneider, Nena und Deichkind für Highlights sorgen. Das sind alle Veranstaltungen im Überblick:

3. Januar 2024: TurnGala - Eternity

7. Januar 2024: Liebherr Pokal-Finale 2023/24: Tischtennis

Pokal-Finale 2023/24: 16. Januar 2024: Martin Rütter

20. Januar 2024: meinZuhause

26. Januar 2024: Ehrlich Brothers

8. Februar 2024: Die Eiskönigin - Die Musik-Show auf Eis

20. Februar 2024: Bibi & Tina - Die außerirdische Hitparade

24. Februar 2024: Born to be hot

24. Februar 2024: LU! KOCHT - Vegane G'schmacksparty

2. März 2024: The Australien Pink Floyd Show

Show 15. März 2024: Victoria - Helene Fischer Tribute

Tribute 16. März 2024: Made in Ireland

22. März 2024: The Music of Hans Zimmer & John Williams

26. April 2024: Helge Schneider

3. Mai 2024: Lord of the Dance

4. Mai 2024: Bülent Ceylan

11. Mai 2024: Özcan Cosar

16. Mai 2024: Schwanensee - Ballett mit Orchester

9. Juni 2024: Messe für Münzen, Banknoten und Edelmetalle

31. August 2024: Pizzeria & Jaus

12. September 2024: Carolin Kebekus

6. Oktober 2024: Nena

18. Oktober 2024: Melissa Naschenweng

28. November 2024: Torsten Sträter

12. Dezember 2024: Deichkind

Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm: Anfahrt

Die Adresse der Ratiopharm-Arena lautet Europastraße 25 in 89231 Neu-Ulm. Wer mit dem Auto anreist, kann die Parkplätze auf der ausgeschilderten Parkfläche P1 nutzen. So erreichen Besucherinnen und Besucher die Arena:

Aus Richtung Stuttgart (A8): Autofahrer nehmen die Ausfahrt "Ulm-West" und fahren auf die B10 Richtung " Ulm / Kempten / Friedrichshafen ". Nach etwa neun Kilometern kommt die Ausfahrt " Neu-Ulm Mitte". Im Kreisverkehr sollten Besucher an der dritten Ausfahrt Richtung "Europastraße/ B10 " abbiegen. Wegweiser zeigen den Weg zur Arena an.

Autofahrer nehmen die Ausfahrt "Ulm-West" und fahren auf die Richtung " / / ". Nach etwa neun Kilometern kommt die Ausfahrt " Mitte". Im Kreisverkehr sollten Besucher an der dritten Ausfahrt Richtung "Europastraße/ " abbiegen. Wegweiser zeigen den Weg zur Arena an. Aus Richtung München / Augsburg (A8): Am Autobahnkreuz " Ulm / Elchingen " sollten Besucher auf die A7 Richtung " Kempten / Memmingen " fahren. nach etwa fünf Kilometern kommt die Ausfahrt " Nersingen ". Dort fährt man auf die B10 Richtung " Neu-Ulm /Pfuhl/Burlafingen". Nach sieben Kilometern kann man rechts Richtung "Wiley/Ludwigsfeld" fahren. Autofahrer sollen sich links einordnen und nicht dem Tunnel folgen. Auf der linken Seite befindet sich dann die Arena.

Am Autobahnkreuz " / " sollten Besucher auf die Richtung " / " fahren. nach etwa fünf Kilometern kommt die Ausfahrt " ". Dort fährt man auf die Richtung " /Pfuhl/Burlafingen". Nach sieben Kilometern kann man rechts Richtung "Wiley/Ludwigsfeld" fahren. Autofahrer sollen sich links einordnen und nicht dem Tunnel folgen. Auf der linken Seite befindet sich dann die Arena. Aus Richtung Würzburg / Nürnberg ( A7 ): Besucher nehmen die Ausfahrt " Nersingen " und fahren auf die B10 Richtung " Neu-Ulm /Pfuhl/Burlafingen". Nach sieben Kilometern kann man rechts Richtung "Wiley/Ludwigsfeld" fahren. Autofahrer sollen sich links einordnen und nicht dem Tunnel folgen. Auf der linken Seite befindet sich dann die Arena.

Besucher nehmen die Ausfahrt " " und fahren auf die Richtung " /Pfuhl/Burlafingen". Nach sieben Kilometern kann man rechts Richtung "Wiley/Ludwigsfeld" fahren. Autofahrer sollen sich links einordnen und nicht dem Tunnel folgen. Auf der linken Seite befindet sich dann die Arena. Aus Richtung Kempten / Memmingen ( A7 ): Besucher nehmen am "Autobahndreieck Hittistetten" die Ausfahrt B28 Richtung " Ulm / Neu-Ulm /Senden". Nach etwa zehn Kilometern kommt die Ausfahrt " Neu-Ulm Mitte". Besucher biegen an der Ampel rechts auf die Europastraße/ B10 " ab. Wegweiser zeigen den Weg zur Arena an.

Besucher kommen auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Ratiopharm-Arena. Der Bahnhof Neu-Ulm liegt etwa zwei Kilometer entfernt. Die Buslinien 5, 71, 73 und 76 fahren zur Haltestelle "Arena". Teilweise werden bei Veranstaltungen auch Sonderlinien mit der Bezeichnung "Arena" eingsetzt.

