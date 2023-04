Tödliche B28-Unfälle: Hilft ein Tempolimit? Das sagen Polizei und Behörden

Plus Nach den schweren Unfällen auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden werden Rufe nach einem Tempolimit laut. Doch ist das umsetzbar? Was Polizei und Behörden dazu sagen.

Der tödliche Unfall im Oktober vergangenen Jahres, ein weiterer schwerer vier Wochen später und jetzt wieder ein tödlicher Unfall am vergangenen Mittwochabend. Wie gefährlich ist die B28 zwischen Neu-Ulm und Senden? Nach dem jüngsten Vorfall, bei dem eine 69-Jährige ums Leben kam, werden auch (wieder) Rufe nach einem Tempolimit laut. Doch ist das überhaupt umsetzbar? Dass bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage sieben Behörden angefragt werden müssen, macht allein schon deutlich: Die Sache ist nicht so einfach.

Die Bundesstraße verläuft vom Dreieck Neu-Ulm bis zum Dreieck Hittistetten und durchquert dabei zwei Gemarkungen: Die der Stadt Neu-Ulm und die der Stadt Senden. Für eine Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung ist für gewöhnlich die untere Straßenverkehrsbehörde zuständig. Im Falle der Gemarkung der Stadt Senden wäre das das Landratsamt Neu-Ulm. Im Falle der Neu-Ulmer Gemarkung jedoch wäre es die Stadt Neu-Ulm als Große Kreisstadt selber.