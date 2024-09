Sport-Event: Wie finde ich die passenden Schuhe für den Einstein-Marathon?

Der nächste Ulmer Einstein-Marathon, das größte Laufevent in der Stadt, steht vor der Tür. Tausende Sportlerinnen und Sportler werden am Sonntag, 29. September, wieder die verschiedenen Strecken bis hin zum klassischen Marathon über 42,195 Kilometer in Angriff nehmen. Dazu braucht man auch passende Schuhe. Sport Sohn, Sportschuh-Hersteller Asics und auch Trainer vom ASC (Ausdauersportclub) Ulm sowie Mitglieder vom Einsteinmarathon-Team warteten kürzlich auf dem Gelände von Sport Sohn an der Memminger Straße in Neu-Ulm mit einer Testaktion auf.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis