Ulm

vor 19 Min.

Der Einstein-Marathon wird 20! Gefeiert wird in Ulm das ganze Jahr

Plus In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Einstein-Marathon zu einer der größten Laufveranstaltungen in Süddeutschland entwickelt. Was zum Jubiläum geplant ist.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Mit 3000 Läuferinnen und Läufern hatten die Macher des Einstein-Marathons bei dessen Premiere im Jahr 2005 gerechnet, am Ende waren es doppelt so viele. „Das war eine Bestätigung unserer Idee, in Ulm eine Lauf-Veranstaltung ins Leben zu rufen“, sagt Markus Ebner, der mit seiner Sun Sportmanagement GmbH Organisator des Events ist. Über all die Jahre hat sich der Einstein-Marathon zu einer der größten Laufveranstaltungen im Süden Deutschlands entwickelt, zum festen Termin im Laufsportkalender der Region. 2024 wird gefeiert. Ebners Kollege Florian Wacker sagt: „Wir sind nicht 20 Jahre alt, sondern 20 Jahre jung.“ Zur Jubiläums-Auflage werden bis zu 15.000 Sportlerinnen und Sportler in der Doppelstadt erwartet.

Es ist längst nicht mehr nur der Lauf über die traditionelle Distanz von 42,195 Kilometern, der angeboten wird. Der Einstein-Marathon hat sich zu einer Veranstaltungsserie entwickelt, die sich über das ganze Jahr erstreckt. Los geht es im kommenden Jahr mit dem AOK-Firmenlauf am 15. Mai im Donaustadion, dann folgt der Beurer Frauenlauf am 5. Juli, der bereits jetzt ausgebucht ist. Am 14. Juli geht es beim "Spartacour" über Hindernisse – und durch den Schlamm. Die Einstein-Kinderläufe finden am 21. September statt, bevor dann am 29. September der 20. Einstein-Marathon gestartet wird. Wichtig ist den Machern der Charakter der Veranstaltung, die sich in erster Linie an Hobby-Sportler richtet. „Wir sind glücklich, so wie es ist. Wir wollen keine Rekordläufer. Unser Ziel ist es, die Menschen dazu zu bringen, sich zu bewegen“, sagt die Ulmer Leichtathletik-Ikone Wolfgang Beck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen