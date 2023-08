Neu-Ulm

Texte wie Tagebucheinträge: So war das LEA-Konzert beim Wiley-Open-Air

Die Sängerin LEA trat am Sonntag beim Wiley-Open-Air in Neu-Ulm auf.

Plus Nach Roland Kaiser gastiert die Sängerin LEA beim Wiley-Open-Air in Neu-Ulm. Um die 4000 Fans feiern - oft liegt dabei ein Hauch von Melancholie in der Luft.

Von Ralph Manhalter

Der ganz große Regen blieb zum Glück aus, obwohl sich der Himmel immer wieder diabolisch verdunkelte und einzelne Blitze am Horizont zu erblicken waren. Aber wer achtete schon auf das Wetter in dieser familiär-sommerlichen Atmosphäre auf dem gut besuchten Gelände. Nach Roland Kaiser gastierte auch Lea am Sonntag im Rahmen des Wiley Open Airs in Neu-Ulm. Zwar erreichte die deutsche Sängerin und Songwriterin nicht die Besucherzahlen des zeitlosen Barden aus Berlin, der Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch.

Das Publikum gab sich indessen sehr gemischt; nicht die erwarteten Teenager mit Elternbegleitung dominierten das Geschehen, sondern vielmehr junge Damen oder gar Ehepaare im mittleren Alter. Pünktlich um 20 Uhr stand die Künstlerin auf der Bühne, und präsentierte mit dem Titel „Sommer“ auch gleich auch das Tourmotto.

