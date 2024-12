Theater Neu-Ulm: So war die Premiere von „Machen wir die Weihnachtsfliege“

Zwischen Birkenblatt-Ficus und Geigenblatt-Ficus quietscht eine Flöte „Stille Nacht“ – und jeder weiß: Weihnachten steht an. Und damit die Frage: Wer in der Familie feiert bei wem und mit wem, und wer fühlt sich davon benachteiligt? Silvia und Paul jedenfalls sind in der Komödie „Machen wir die Weihnachtsfliege“ von Sabine Misiorny und Tom Müller im Theater Neu-Ulm ganz weit von einer stillen Nacht entfernt. Fürs Publikum sind die Pleiten der beiden aber ziemlich amüsant.

