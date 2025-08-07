Icon Menü
Neu-Ulm: Tödliche Bluttat am Schwal: Ermittlungen der Polizei sind abgeschlossen

Neu-Ulm

Tödliche Bluttat am Schwal: Ermittlungen der Polizei sind abgeschlossen

Ein Drogengeschäft eskaliert, ein 24-Jähriger stirbt: Nach dem Tötungsdelikt in Neu-Ulm macht die juristische Aufarbeitung des Falls den nächsten Schritt. Was bislang zur Sache bekannt ist.
Von Michael Kroha
    • |
    • |
    • |
    Auch vier Monate nach der blutigen Auseinandersetzung an der Brücke zum Schwal an der Donaustraße in Neu-Ulm stehen Kerzen am Tatort.
    Auch vier Monate nach der blutigen Auseinandersetzung an der Brücke zum Schwal an der Donaustraße in Neu-Ulm stehen Kerzen am Tatort. Foto: Michael Kroha

    Dort, wo vor gut vier Monaten ein 24-Jähriger um sein Leben kämpfte, stehen nach wie vor Kerzen. Auch eine Plastikrose liegt auf dem Mäuerchen nahe der Brücke zum Schwal in Neu-Ulm. Am späten Abend des 2. April kam es hier zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Der 24-Jährige verlor später im Krankenhaus sein Leben. Inzwischen sind die Ermittlungen der Polizei zu der tödlichen Bluttat abgeschlossen.

