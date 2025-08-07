Tödliche Bluttat am Schwal: Ermittlungen der Polizei sind abgeschlossen

Dort, wo vor gut vier Monaten ein 24-Jähriger um sein Leben kämpfte, stehen nach wie vor Kerzen. Auch eine Plastikrose liegt auf dem Mäuerchen nahe der Brücke zum Schwal in Neu-Ulm. Am späten Abend des 2. April kam es hier zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Der 24-Jährige verlor später im Krankenhaus sein Leben. Inzwischen sind die Ermittlungen der Polizei zu der tödlichen Bluttat abgeschlossen.
Neu-Ulm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden