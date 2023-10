Neu-Ulm/Ulm

vor 16 Min.

Nach Steinwurf bei Grünen-Wahlkampf: Polizei durchsucht Wohnung des Täters

Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Neu-Ulm wird ein Stein in Richtung des Spitzenduos Katharina Schulze und Ludwig Hartmann geworfen.

Plus Bei einem Wahlkampf-Event der Grünen in Neu-Ulm wirft ein 44-Jähriger einen Stein in Richtung des Spitzenduos Schulze und Hartmann. Jetzt wird seine Wohnung durchsucht.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der Vorfall hatte mindestens bayernweit Entsetzen ausgelöst. Bei einer Wahlkampfveranstaltungen in Neu-Ulm vor drei Wochen warf ein 44-Jähriger einen Stein in Richtung des Grünen-Spitzenduos Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Verletzt wurde niemand. Der Mann konnte noch vor Ort von der Polizei überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen berichtet nun über neue Entwicklungen in der Sache.

So wurde an diesem Mittwoch die Wohnung des Beschuldigten in Ulm durchsucht. Dabei wurden insbesondere das Mobiltelefon und andere Datenträger sichergestellt, um die Hintergründe und das Motiv der Tat ermitteln zu können. Eine Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände stehe noch aus. "Das wird auch noch eine Zeit lang dauern", so der Sprecher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen