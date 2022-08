Umfrage in Neu-Ulm: Wo sind in der Stadt die Schwachstellen für Radfahrer?

Lokal Ein Radentscheid will, dass Radwege breiter, sicherer und attraktiver werden. Wo sehen Radlerinnen und Radler in Neu-Ulm Bedarf? Wir haben nachgefragt.

Steigende Spritpreise, Staus in den Innenstädten oder die Verantwortung für den Klimaschutz veranlassen viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, auf das Fahrrad umzusteigen. Um diese Entwicklung zu fördern, hat eine Initiative den Radentscheid ins Leben gerufen. Demnach sollen Radwege breiter, sicherer und attraktiver werden. Wir haben uns in Neu-Ulm unter den Radfahrerinnen und Radfahrern umgehört, ob und wo sie hier Verbesserungspotenzial sehen.