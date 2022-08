Radfahrer und Radfahrerinnen wollen mehr Platz in der Stadt

Aktivisten stoßen einen Fuß- und Radentscheid für Ulm an, weil sie finden, die Interessen des Zweiradverkehrs werden nicht genügend gewahrt.

Ein gutes Dutzend Radfahrer aus Ulm haben eine Vision: Sie wollen aus ihrer Stadt einen fuß- und radfreundlichen Ort machen. Unter dem Dach des BUND treffen sich die Aktivisten regelmäßig, um ein Konzept für einen Bürgerentscheid zu erarbeiten. 7000 Unterschriften sollen dafür gesammelt werden. Der Initiator des Fuß- und Radentscheids (FuR), Nicolai Jürgens, erklärt, dass seitens der Stadtverwaltung einiges getan wurde, um die Lage zu verbessern, doch sei dies bisher deutlich zu langsam und inkonsequent geschehen: "Mit dem Bürgerbegehren möchten wir für Rückenwind sorgen und den Ausbau einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur beschleunigen."

Fahrradboom in Deutschland

Sein Mitstreiter Andreas Humann stimmt ihm zu und ergänzt: "Deutschland erlebt aktuell einen Fahrrad- und vor allem einen E-Bike-Boom." Er erklärt den Trend mit dem gestiegenen Umweltbewusstsein der Menschen angesichts der immer deutlich werdenden Klimakrise und resümiert: "Das jetzige Fuß- und Radwegenetz in Ulm ist auf den zukünftigen Bedarf nicht ausgelegt." So sei rund um den neuen Bahnhofsvorplatz nur eine Breite von maximal 160 Zentimetern für Radfahrer geplant worden. "Beim Überholen wird es eng", sagt Jürgens und spricht von der subjektiven Sicherheit, die Fußgänger und Radfahrer haben sollten, um angstfrei am Verkehr teilnehmen zu können.

Aktivisten formulieren Ziele für Fahrradentscheid

In den vergangenen Monaten haben sich die Aktivisten mit anderen Initiatoren von Fuß- und Radentscheiden vernetzt und Ziele formuliert. Gefordert werden darin sichere und durchgängige Wege, die breit genug sind. Radvorrangrouten sollen die Stadtteile miteinander verbinden und damit ein zügiges Vorankommen der Radfahrenden ermöglichen. Bislang seien Radlerinnen und Radler jedoch wie Stiefkinder behandelt worden, wie die Aktivistin Luca Holzhauser bemerkt. Besonders beim Winterdienst oder der Instandhaltung der Radwege sei dies deutlich sichtbar. Bei Planungen sollen dagegen in Zukunft nicht die Interessen der Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern der Fußgängerinnen und Fußgänger sowie der Radelnden im Vordergrund stehen.

Schließlich würden breitere Straßen und erweiterte Parkmöglichkeiten nicht das Verkehrschaos mindern, sondern noch mehr Fahrzeuge anziehen, erklärt Jürgens. Die Initiatoren schätzen die Kosten für eine fuß- und fahrradfreundliche Stadt auf jährlich 4,8 Millionen Euro. Rund die Hälfte davon könnte durch staatliche Fördergelder ergänzt werden. Die Unterschriftenlisten für das Bürgerbegehren liegen beispielsweise im ADFC-Infoladen in der Radgasse oder im BUND-Umweltzentrum in der Ulmer Pfauengasse aus.

