Neu-Ulm

vor 18 Min.

Was wird aus dem früheren "Bad Wolf"? Das sagt die Stadt Neu-Ulm dazu

In der früheren Gaststätte "Bad Wolf" in Neu-Ulm ist ein 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Plus Nach der Bluttat im leerstehenden "Bad Wolf" in Neu-Ulm drängt sich die Frage nach der Zukunft des Gebäudes auf. Nun hat die Stadtverwaltung eine Stellungnahme abgegeben.

Von Michael Kroha

Nach der Gewalttat in der seit Jahren leerstehenden früheren Gaststätte "Bad Wolf" in Neu-Ulm, bei der am Wochenende ein 40-Jähriger durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde, drängt sich auch die Frage nach der Zukunft des in die Jahre gekommenen Gebäudes in der Augsburger Straße auf. Geplant ist dort ein Mehrfamilienhaus. Doch aufgrund der exponierten Lage am Donauufer scheint die Umsetzung auf sich warten zu lassen. Was sagt die Stadt Neu-Ulm dazu?

