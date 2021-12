Neu-Ulm

vor 19 Min.

Bluttat im früheren "Bad Wolf": Wer sind das Opfer und die Tatverdächtigen?

In der früheren Gaststätte Bad Wolf in Neu-Ulm ist ein 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Plus Beinahe tödlich endete ein Streit zweier Männer bei einem Trinkgelage im "Bad Wolf". Hausten die Beteiligten schon länger in der heruntergekommenen Gaststätte?

Von Michael Kroha

Mit mehreren Messerstichen ist ein 40-Jähriger in der Nacht auf Samstag im leerstehenden, früheren Gasthaus Bad Wolf in Neu-Ulm lebensgefährlich verletzt worden. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer und eine Not-Operation retteten ihm das Leben. Zwei Tatverdächtige konnten von der Polizei, wie berichtet, bereits gefasst werden. Doch wer sind die beteiligten Personen? Wie kamen sie in das Gebäude? Und wie geht es damit eigentlich weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen