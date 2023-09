Wie würde Schneewittchen sich heute frisieren?

Die ARD-Doku "Märchenreise Schneewittchen" will einen Blick auf das Thema Schönheit werden. Befragt wurden dazu auch Experten aus Neu-Ulm.

Es war schon im Märchen ein haariges Thema. Die Frage "Wer ist die Schönste im ganzen Land?" wäre Schneewittchen bekanntermaßen beinahe zum Verhängnis geworden. Schönheit ist ein zentrales Thema im Märchen der Gebrüder Grimm, welches bei der ARD-Doku "Märchenreise Schneewittchen" der Ausgangspunkt für eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit diesem Begriff ist. Beleuchtet wird er im Wandel der Zeit, unter verschiedenen Aspekten, aus unterschiedlichen Perspektiven. Einen passenden Ansprechpartner haben die Dokumacher in Neu-Ulm gefunden.

Darum galt Schneewittchen als besonders schön

Denn was waren denn Schneewittchens bemerkenswerte optische Vorzüge: Lippen rot wie Blut, Haut weiß wie Schnee und eben Haare schwarz wie Ebenholz. So kam das ARD-Team zur Deutschen Friseurakademie (DFA) nach Neu-Ulm, zu der auch Herr Zopf's Friseurmuseum gehört. Der original erhaltene, denkmalgeschützte Friseursalon des Museums war die historische Kulisse für das Gespräch zwischen Moderatorin Clarissa da Silva und DFA-Dozentin Aylin Mayer. Im Mittelpunkt: die Bedeutung von Haaren für das Schönheitsideal im Wandel der Zeit. "Haare schwarz wie Ebenholz waren in Europa sehr selten, und lange Haare waren den besseren gesellschaftlichen Klassen vorbehalten. Mägde und Bauerntöchter banden schon aus praktischen Gründen ihre meist blonden oder braunen Haare mit einem Kopftuch zusammen, und ihre Haut war von der Arbeit im Freien keineswegs 'weiß wie Schnee'", so Mayers Erklärung für die als außergewöhnlich beschriebene Schönheit der Märchenprinzessin.

Moderner Kurzhaarschnitt für die Märchenprinzessin

Der Frage, wie Schneewittchen ihre Haare heute tragen würde, gingen Moderatorin Clarissa da Silva und Aylin Mayer in den Schulungsräumen der Deutschen Friseurakademie nach. Unter Anleitung von Friseurmeisterin Aylin Mayer probierte die Moderatorin an einem sogenannten Medienkopf die langen "Schneewittchenhaare" in einen modernen Kurzhaarschnitt zu verwandeln und spannte den Bogen zum Märchen, in dem ein vergifteter Kamm eine Rolle spielt. Fazit der Film Crew: Sieht zwar gut aus, aber eigentlich haben Prinzessinnen immer lange Haare – daran hat sich bis heute wenig geändert.

Die Dreharbeit auf dem Friseur Campus der Deutschen Friseurakademie ist eine von fünf Sequenzen der Doku. Zu sehen ist die Sendung "Märchenreise Schneewittchen" im Anschluss an den Märchenfilm Schneewittchen im Weihnachtsprogramm der ARD. Der genaue Ausstrahlungstermin wird noch bekannt gegeben. (AZ)