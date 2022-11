Wiley-Open-Air in Neu-Ulm: Roland Kaiser kommt - und wer noch?

Seit bald 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne - im kommenden Jahr unter freiem Himmel in Neu-Ulm. Weitere bekannte Namen sollen folgen.

Carlheinz Gern ist happy. 3000 Karten für Schlagerstar Roland Kaiser wurden binnen weniger Tage verkauft. Und das, obwohl es eine Panne in der Ankündigung gegeben habe. "Wir sind unglaublich stolz, dass wir den Roland Kaiser bekommen haben", sagt der Donau 3 FM Geschäftsführer und Konzertveranstalter. "Das war ein Bangen und kämpfen, dass wir den nach Neu-Ulm kriegen." Viele andere Städte hätten um einen Auftritt des Schlagerstars gekämpft.

Roland Kaiser verkauft viele Tickets in Neu-Ulm

"Total happy" sei Gern mit 3000 verkauften Tickets in wenigen Tagen. Das Ziel sei es, bis zum Konzert am Donnerstag, 10. August 2023, mindestens 10.000 Tickets zu verkaufen. Für Kaiser, den Grandseigneur des deutschen Schlagers, normalerweise ein Klacks. "Kaiser ist ein Künstler, der sämtliche Generationen anspricht", sagt Gern. Im September 2022 erschien Kaisers 28. Studioalbum Perspektiven, das erstmals nach seinem im Jahr 1981 erschienenen vierten Studioalbum Dich zu lieben Platz 1 der deutschen Albumcharts erreichte.

Iron Maiden kommt - nicht nach Neu-Ulm. Wer dann?

Im Neu-Ulmer Sportpark soll im kommenden Sommer nicht nur Roland Kaiser auftreten. Bis zu vier Konzerte strebt Gern auf der Bühne im Wiley an. Im vergangenen Jahr lockte Wincent Weiss 8500 Menschen, Mark Forster 13.500 und Sting 10.500. Gern strebt nach Schlagerstar Kaiser andere Stilrichtungen an: "Ich würde auch Iron Maiden holen." Doch den britischen Metall-Helden passte Neu-Ulm nicht in den Tourenplan. Mit anderen "prominenten Namen" stehe Gern in Verhandlung. "Wir sind dran."

Wie immer gehe es darum, dass andere Veranstalter erst Namen frei geben, wenn die Konzerte in einem gewissen Umkreis - also etwa 150 Kilometer - ausverkauft sind. Es gebe bereits Vorverträge mit Künstlern oder Künstlerinnen, die greifen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.