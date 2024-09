Donauschwäbisches Zentralmuseum enthüllt Schicksale hinter historischen Gewändern

Katharina Just konnte ihr Glück wohl kaum fassen: Die 14-Jährige begleitete dereinst ihren Vater, der eine Kuh verkaufen wollte, auf den Markt – und sah einen goldfarbenen Stoff in einem jüdischen Geschäft. Der Vater erfüllte vom Verkaufserlös der Kuh den Traum seiner Tochter, die in ihrem neuen Kleid vermutlich das schönste Mädchen im Dorf Kéty in der „schwäbischen Türkei“ (heute Ungarn) war. Das Kleid ist eines der Exponate der neuen Ausstellung im Donauschwäbischen Zentralmuseum – und die Lebensgeschichten hinter den Gewändern machen die Ausstellung „Schwerer Stoff“ hoch spannend.

