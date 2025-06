Von Rock bis Swing: Neue Sommerkonzerte starten am Dienstag in Pfaffenhofen

So macht die warme Jahreszeit Spaß: In Pfaffenhofen ist alles startklar für den ersten Konzertsommer. An fünf Terminen von Juni bis August gibt's jeweils am Dienstagabend auf Initiative des Bürgervereins „Pfundig“ jede Menge Musik – von Rock bis Swing – auf dem Rathausvorplatz. Auch an Leib und Magen der Besucherinnen und Besucher denken die Veranstalter: „Unser Verein wird Verpflegungsstände aufbauen“, sagt Pressebeauftragter Seraph Einberger. Snacks und Getränke werden hier angeboten. Ziel der neuen Reihe: „Wir wollen, dass die Leute zusammenkommen.“ Es solle Gemeinschaft entstehen.

Sommerkonzerte finden von 24. Juni bis 26. August in Pfaffenhofen statt

Zunächst mal der Zeitplan: Das „City Swingtett“ wird am Dienstag, 24. Juni, den Auftakt machen. Danach folgt „DND“ am 8. Juli. „Vielleicht Wendy“ ist am 22. Juli an der Reihe, dann sind am 19. August „The Bombs“ dran und am 26. August beschließt „Black Betty“ die Konzertreihe. Die Auftritte beginnen jeweils um 18 Uhr. „Fast alle Bands sind aus Pfaffenhofen“, erklärt Einberger. Bis auf das „City Swingtett“ handle es sich um „Lokalmatadoren“, ergänzt der Pressebeauftragte von „Pfundig“.

„Die Bands konnten sich bewerben“, erläutert das Vorstandsmitglied des Bürgervereins. „Wir wollen ihnen eine Auftrittsmöglichkeit zur Verfügung stellen.“ Die Marktgemeinde übernehme deren Gage. Was heißt: „Der Eintritt zu den Konzerten ist frei“, so Einberger. Wer für den Auftritt etwas spenden will, hat dazu Gelegenheit, denn: „Wir lassen einen Hut herumgehen.“

Eine Premiere feiert zudem die mobile Bühne des Vereins. Der Vorteil: „Wir können sie überall dahin fahren, wo sie gebraucht wird.“ Eine Idee, die schon vor längerer Zeit entstanden sei. Federführend beim Bau war Einbergers Worten zufolge Vorstandsmitglied Jens Hagg und ein Schreiner/Zimmermann. Für Anlage und Beleuchtung seien ebenfalls „Pfundig“-Mitglieder verantwortlich.

Warum die Sommerkonzerte in Pfaffenhofen dienstags stattfinden

Dass die Konzerte jeweils dienstags stattfinden, hat seine Gründe. „Wir wollen niemandem in die Quere kommen, und haben geschaut, wo derartige Veranstaltungen andernorts stattfinden“, resümiert Seraph Einberger. Zum anderen sei es möglich, bei Regen ins „Fiddler’s Green“ auszuweichen, das an diesem Tag seinen Ruhetag habe. „Die Termine unserer Aktion ‚Einmal Wirt sein’ sind identisch mit den Konzerten“, fügt der Pressesprecher hinzu. An jedem ersten und dritten Dienstag schenken nämlich Ehrenamtliche, „die das Pub mal aus einer anderen Perspektive betrachten und Gastgeber sein wollen“, wie es in der Pfaffenhofen-App heißt, Getränke gegen eine Spende aus.

Begrenzt ist die Open Air-Reihe heuer auf fünf Konzerte. „Wir haben keine Erfahrung mit dem Ganzen“, erklärt Seraph Einberger. Die Devise für die Veranstalter laute daher: „Üben und lernen“.