Neu-Ulmer Glacis-Galerie begrüßt Olymp & Hades als neuen Mieter auf 900 Quadratmetern

Wenige Tage nach seinem Ausscheiden als Centermanager kann Serge Micarelli noch einen Erfolg verkünden: Der Textilhändler Olymp & Hades zieht in die Glacis-Galerie..

Am Rande der Vorstellung seiner Nachfolgerin hatte Micarelli erwähnt, was jetzt konkret wird. Das Unternehmen aus Köln übernimmt mit 900 Quadratmetern den wohl größten Leerstand im Neu-Ulmer Einkaufszentrum. Auf der Fläche im Obergeschoss gegenüber Snipes war zuletzt der Textilhändler Zapata drin, ein Unternehmen, das Insolvenz anmelden musste.

Micarelli ist froh, dass Olymp&Hades nach Neu-Ulm kommt

Micarelli bezeichnet den neuen Mieter als „Multitalent“, das mit vielfältigen bekannten Markennamen der Glacis-Galerie guttue. „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit der Ansiedlung von Olymp&Hades eine weitere Lücke im Branchenmix zu schließen und damit viele neue Marken nach Neu-Ulm zu bringen“ Es ist eine vielversprechende Erweiterung der Sortimentsvielfalt. Damit erfüllen wir den Wunsch von vielen Besucher und Besucherinnen.“ Bereits jetzt sei die Nachfrage sehr groß.

Waterdrop kommt in die Glacis-Galerie

Stand heute wird Olymp&Hades im ersten Quartal 2025 seine Türen für das Publikum eröffnen. Olymp&Hades bringt nach eigenen Angaben die neueste und angesagteste Streetwear-Mode nach Neu-Ulm. Einflüsse aus der urbanen Jugendkultur und Streetwear bestimmten das Sortiment.

Icon Vergrößern Waterdrop eröffnet demnächst in der Glacis-Galerie. Foto: Oliver Helmstädter Icon Schließen Schließen Waterdrop eröffnet demnächst in der Glacis-Galerie. Foto: Oliver Helmstädter

Noch im November will Waterdrop im EG in der Glacis-Galerie eröffnen. Der Anbieter von Zusätzen, die aus Wasser allerlei Getränke machen, will noch diesen Monat eröffnen. „Damit haben wir wieder zwei neue, starke Namen in der Glacis-Galerie und in der Region“, so Micarelli. „Jedes neue Geschäft muss das ganze Center nach vorne bringen und muss passen.“ Die neue Centermanagerin Melissa Esin wird offiziell diesen Donnerstag vorgestellt.