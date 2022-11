Schließt der Archäopark Vogelherd am Sonntag für immer?

Plus Das Elfenbeinmammut ist winzig klein und wurde bei der Grabung erst übersehen. Nun wird es im Archäopark Vogelherd gezeigt – doch der ist in Gefahr.

Es ist winzig, unser Kunstwerk dieser Woche: Gerade 3,7 Zentimeter ist das Mammut lang und es wiegt nur 7,5 Gramm. Deshalb wurde es auch bei der Grabung 1931 in der Vogelherdhöhle übersehen und erst 2006 im Abraum gefunden. Noch ist das Original im Niederstotzinger Archäopark zu sehen, der am Sonntag vielleicht zum letzten Mal geöffnet sein wird. Es gilt als älteste skulpturale Darstellung, die vollständig erhalten ist.