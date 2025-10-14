OB-Wahl 2026: Joachim Kögel geht für die SPD ins Rennen – das hat er vor

Bei den Kommunalwahlen vor sechs Jahren hatte die SPD Neu-Ulm keinen eigenen Kandidaten, sondern unterstützte Walter Zerb von den Grünen. Doch diesmal wollen es die Sozialdemokraten wieder wissen. Bei der Aufstellungskonferenz im Schlössle nominierten die Mitglieder fast einstimmig ihren Kandidaten für die OB-Wahl 2026: Joachim Kögel. Wie kam es dazu, dass der Unternehmer aus Ludwigsfeld, der bislang politisch ein unbeschriebenes Blatt ist, nun für die SPD ins Rennen geht und das Rathaus erobern soll?

Der Unternehmer Joachim Kögel engagiert sich seit Jahren beim TSV Neu-Ulm

„Man hat mich gefragt und gesagt: Du bist doch gut vernetzt und bekannt. Ob ich mir das vorstellen könnte“, sagte Kögel unserer Redaktion. Er ließ es sich durch den Kopf gehen und beschloss schließlich: „Ich mach’s.“ Denn nachdem er jahrelang „on fire“ gewesen sei und immer Vollgas gegeben habe, sei es im Unternehmen oder im Verein, habe er nun die Ruhe dazu, sich auch politisch zu engagieren. „Aber ich habe auch die Motivation und den Elan, etwas zu bewegen in der Stadt.“

Kögel ist 63 Jahre alt, verheiratet und hat fünf Kinder. Seine Tochter Kristin ist Profifußballerin beim Bundesligisten Bayer Leverkusen. Er ist in Ulm aufgewachsen und hat zeitweise in Holzheim gewohnt, lebt aber seit mehr als 40 Jahren in Neu-Ulm. Dort ist er Geschäftsführer und Gesellschafter des Ingenieurbüros für Bauwesen Kögel & Pischos. Seit vielen Jahren engagiert sich Kögel beim TSV Neu-Ulm, derzeit ist er im Verein stellvertretender Jugendleiter.

„Es geht mir um die Grundwerte, die die SPD vertritt“, sagt er über sein politisches Engagement. „Vor allem um Bürgernähe.“ Er wolle wissen, was die Bürger bewegt, was sie sich wünschen, welche Probleme sie umtreiben. Sein Motto dabei: „Wir lassen keinen zurück.“ Darauf komme es gerade in Zeiten knapper Kassen und wirtschaftlicher Unsicherheit an. Ein ganz wichtiges Thema ist für ihn Wohnen: „Das ist für mich etwas ganz Elementares. Was muss man tun oder verbessern, damit Wohnen bezahlbar bleibt?“ Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger mache ihren Job ja gut, räumt er ein. Dennoch will er eine sozialdemokratische Alternative bieten: „Ich will OB werden. Und ich rechne mir natürlich Chancen aus.“ Mit ihm als Oberbürgermeister gebe es große soziale Verantwortung, echten Fortschritt und Nähe zu den Menschen.

Auf der Stadtratsliste der Neu-Ulmer SPD steht auch ein überraschender Name

Auf der Stadtratsliste der SPD steht Kögel auf Platz eins, gefolgt von der Neu-Ulmer Ortsvorsitzenden Ellen Spieth-Varvodić, Daniel Fürst, Jutta Noack, Rudolf Erne, Rosl Schäufele, Erich Krnavek, Nathalie Gugler, Ulrich Schäufele und Susanne Knecht. Ein überraschender Name steht auf Platz 21: Christian Niebling, CSU-Stadtrat aus Burlafingen.