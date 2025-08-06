Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Obdachlosigkeit in Ulm: Stadt will Schlafplatz räumen

Ulm

Ulm will Obdachlosen-Schlafplatz räumen: „Man wird hängengelassen“

Hans, Andrea und andere Obdachlose sorgen sich weiter um ihren Schlafplatz unter der Eisenbahnbrücke auf der Ulmer Donauseite. Der Aufschub der Stadt reicht ihnen nicht.
Von Kilian Voß
    • |
    • |
    • |
    Hans und Andrea leben mit zwei weiteren Obdachlosen unter der Ulmer Eisenbahnbrücke. Nun soll ihr Zuhause geräumt werden.
    Hans und Andrea leben mit zwei weiteren Obdachlosen unter der Ulmer Eisenbahnbrücke. Nun soll ihr Zuhause geräumt werden. Foto: Kilian Voß

    Es ist ein warmer Morgen. Hans steht im Schatten der Ulmer Eisenbahnbrücke, schaut unter seiner blau-weiß gestreiften Kapuze ernst in die Kameras. Fernsehen, Radio, Zeitungen – sie alle sind gekommen, um über ihn und seine Freunde zu berichten. „Wir werden einfach so von links nach rechts geschoben“, sagt er ins Mikrofon. Eigentlich sollte der Platz unter der Eisenbahnbrücke am Mittwoch geräumt werden, doch die Räumung wurde um zwei Wochen verschoben. Tatsache bleibt: Hans und drei weitere Obdachlose werden bald keinen festen Schlafplatz mehr haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden