Am 6. September wird in Oberelchingen im ehemaligen Amtshaus des Klosters Elchingen an der Klostersteige 10 ein kleines Juwel eröffnet, in das Gemeindearchivar Stefan Kopp selbst unzählige Stunden Freizeit investiert hat: Elchingen bekommt ein Haus der Gemeindegeschichte samt Gemeindearchiv.

Dagmar Hub