Peta-Vorwürfe entkräftet: Warum beim neugeborenen Dromedar im Zirkus alles rechtens ist

Kürzlich hat der „Circus Barnum“ Nachwuchs erhalten, in Form eines flauschigen Dromedarbabys. Was für den Zirkusdirektor Markus Kaiser eine große Freude war, nahm die Tierschutzorganisation Peta als Anlass, eine Beschwerde beim Veterinäramt des Landkreises Neu-Ulm einzureichen: Hochträchtige und stillende Tiere dürften laut Tierschutzrichtlinie des Bundeslandwirtschaftsministeriums keinen Reisestrapazen ausgesetzt werden. Jetzt haben sich Zirkusdirektor Kaiser und der Landkreis Neu-Ulm zu den Vorwürfen geäußert.

„Alles, was der Zirkus macht, ist schlecht und böse.“ Sichtlich emotional reagiert Kaiser auf die Kritik der Tierschutzorganisation. „Wenn wir die Richtlinien nicht einhalten würden, wären die Tiere schon lange beschlagnahmt worden.“ Vergangene Woche schrieb Peta in einer Pressemitteilung, dass sie Anzeige beim zuständigen Veterinäramt erstattet habe. Die Organisation forderte ein Bußgeldverfahren. Einmal mehr zeige sich, dass Zirkusbetreiber Tiere nur als Betriebskapital ansehen, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Alles legal“ – Petas Kamel-Beschwerde führt ins Leere

Circus Barnum und Kaiser halten dagegen: „Wenn wir jetzt nur einen Hund vorführen würden, würde das Peta schon nicht passen. Wir haben nichts zu verbergen. Bei uns kann jeder Besucher zu den Tieren gehen und sehen, dass es den Tieren gut geht. Bei uns ist alles legal“, beteuert Kaiser. Wöchentlich werde der Zirkus vom Veterinäramt kontrolliert –auch vergangenen Donnerstag, nachdem die Beschwerde von Peta beim Landratsamt eingegangen war.

Auf Nachfrage beim Landratsamt Neu-Ulm erklärt das Veterinäramt: „Bei Zirkussen gelten wegen des häufigen Ortswechsels und der kurzen Verweildauer besondere Regelungen zum Tierschutz. Zirkusse unterliegen nicht der Verordnung, wonach trächtige Tiere sowie Mutter und Jungtiere nicht transportiert werden dürfen.“ Der Circus Barnum verstoße also gegen keine Gesetze oder Auflagen – im Gegenteil: „Das Veterinäramt hat sich vor Ort davon überzeugt, dass es Muttertier und Kalb gut geht.“

Veterinäramt Neu-Ulm: Den Kamelen geht es gut

„Im vorliegenden Fall war das Management darauf ausgerichtet, dass die Tiere nur kurze Zeit im Transportmittel waren“, urteilt das Veterinäramt. „Das Tier wächst und gedeiht“, sagt Kaiser. Und trotz des Ärgernisses über die Beschwerde findet der Zirkusdirektor versöhnende Worte: „Es ist gar keine Frage. Wir brauchen in Deutschland einen Tierschutz.“ Aber, betont er: Tierschutzorganisationen sollten Zirkusse nicht mit Schlachtbetrieben gleichsetzen. Noch bis zum 14. September ist der Circus Barnum im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld.