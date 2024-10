Pfaffenhofens Weg zur Selbstversorgung: Breite Zustimmung für Windprojekt

Läuft alles nach Plan, gehen in der Marktgemeinde Pfaffenhofen schon in vier Jahren drei riesige Windkraftanlagen in den Betrieb. Im Gewann Ritterberg nordöstlich des Hauptorts angesiedelt, sind sie auf den Strombedarf von rund 10.000 Haushalten ausgelegt. Doch das ist längst nicht alles: Zur Energiewende, wie sie derzeit im Rathaus vorbereitet wird, zählt ebenfalls eine kommunale Wärmeplanung, zu der auch der Aufbau von lokalen Wärmenetzen gehört. So sollen Privathaushalte wie Gewerbe unabhängig von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas heizen. Da auch strombetriebene Wärmepumpen in Betracht kommen, gibt es eine Schnittmenge zwischen beiden Großprojekten.

Noch sind viele Fragen offen. Das wurde auch am Mittwoch bei einer gut besuchten Informationsveranstaltung der Gemeinde in der Hermann-Köhl-Schule deutlich, bei der Vertreter der beiden mit den Planungen beauftragten Projektierer-Firmen Rede und Antwort standen. Im Falle der Wärmeplanung ist dies die Firma E-con aus Memmingen. Der für Pfaffenhofen zuständige Projektleiter, Karl Hieber, kündigte bereits für kommende Woche den Start einer Fragebogenaktion an die Haushalte an. Deren Ergebnisse würden die Grundlage für eine Bestandsanalyse als den nächsten Planungsschritt bilden. Erst im fortgeschrittenen Verlauf werde sich dann zeigen, in welchen Gebieten sich ein Wärmenetz rechnen würde. In der Regel sei das in dichterer Bebauung der Fall. Wo nicht, müssten sich Hauseigentümer über kurz oder lang dann selbst nach individuellen Alternativen umsehen. Angestrebt wird ein möglichst breiter Mix an Energieträgern, bei dem örtliche Biogasanlagen ebenso eine Rolle spielen sollen wie der örtlich erzeugte Strom, erklärte Hieber. Ende 2025 soll die Studie fertig sein, erste „Wärmelieferungen“ würden für 2027 oder 2028 avisiert.

Für die Windräder ist die in Babenhausen ansässige Firma Vensol zuständig, die bereits viel Erfahrung auf dem Gebiet gesammelt hat, wie Thomas Schultheiß, deren Projektleiter, herausstellte. Die Gesamtinvestition in Pfaffenhofen bezifferte er auf Nachfrage auf etwa 36 Millionen Euro. Mit den 44 betreffenden Grundstückseigentümern sei bereits Einigkeit erzielt worden. Als nächste und wohl entscheidende Hürde für die bis zu 250 Meter hohen Räder nannte er die Zustimmung der Bundeswehr. Sowohl für die möglichen Wärmenetze als auch für den örtlichen Windpark müssten Betreiberfirmen gegründet werden, beispielsweise Energiegenossenschaften. Vor allem die Vensol-Vertreter – Firmengründer Jürgen Ganz war in die Präsentation involviert – verwiesen darauf, dass sich sowohl die Bürger als auch die Gemeinde daran finanziell beteiligen können sollten. Das sollte die Akzeptanz vor Ort erhöhen und die Wertschöpfung in der Gemeinde halten. Offen ist allerdings noch, bis zu welchem Anteil. „Das ist noch nicht ausgehandelt“, sagte Bürgermeister Sebastian Sparwasser auf Nachfrage unserer Redaktion. Im Falle des Solarparks von Vensol bei Tiefenbach betrug der Bürgeranteil lediglich zehn Prozent, was anschließend im Illertisser Stadtrat als ungenügend moniert wurde.

Was für Windräder gilt 10-H-Regelung und Ausnahmen Windkraftanlagen sind privilegierte Bauvorhaben. Eingeschränkt wird die Privilegierung in Bayern durch die 10-H-Regelung. Das heißt, Windräder müssen zehnmal so weit von Wohnbebauung entfernt sein wie sie hoch sind (Turm und Rotor). Ausnahmen gelten jetzt beispielsweise in Wäldern, nahe Gewerbegebieten, an Autobahnen, Bahntrassen und in Wind-Vorrang- sowie -Vorbehaltsgebieten. Dort gilt ein Mindestabstand von 1000 Metern. Konzentrationsflächen In den Kommunen, die Konzentrationsflächen haben oder jetzt solche ausweisen, können Windräder vorerst nur innerhalb dieser Flächen gebaut werden. Bis Ende des Jahres 2027 muss Bayern 1,1 Prozent und bis Ende 2032 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen haben. Wird das Ziel, das bis Ende 2027 angestrebt wird, nicht erreicht, gilt die Privilegierung überall im Außenbereich. Begrenzt wird diese dann nur durch im Einzelfall betroffenes Fachrecht. (bac)

Auf eine weitere Nachfrage erklärte Projektleiter Schultheiß, die „Wunsch-Marke“ von Vensol ist, dass die Finanzierung für eines der drei Windräder auf diesem Weg ermöglicht wird, wobei die Genossenschaft folglich zwölf Millionen Euro aufbringen müsste. Um das Interesse abzufragen, werde Vensol, wie bei diesem Betreibermodell üblich, ein „Interessenbekundungsverfahren“ einleiten, so Schultheiß. Ob für den Kreis der Genossen auch Auswärtige zugelassen werden, sei noch ebenso offen wie die Stückelung der Anteile und deren maximale Anzahl pro Mitglied. Das muss die zu gründende Genossenschaft selbst entscheiden, sagte Schultheiß. Ebenso ist noch offen, ob sich die Gemeinde selbst daran beteiligen wird, erklärte der Bürgermeister.

Bürgerinnen und Bürger stehen den Windanlagen positiv gegenüber

Sparwasser wertete die Veranstaltung als Signal, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das Verfahren sei transparent, stellte er heraus. Was er mit auf den Nachhauseweg nehmen konnte, war ein eindeutiges Meinungsbild der anwesenden Bürger. Er wolle jetzt „doch mal wissen“, fragte er die 120 Personen im Publikum, „wer für Windkraft ist?“ Fast alle Anwesenden streckten darauf ihre Hände in die Höhe. „Die Energiewende nimmt gerade mächtig Fahrt auf“, hatte zuvor schon Vensol-Projektleiter Schultheiß angemerkt. Ein Seitenhieb auf die Bayerische Staatsregierung unter dem damaligen Ministerpräsidenten Seehofer unterblieb nicht. Der habe 2014, wie Vensol-Gründer Ganz bemerkte, mit der 10-H-Regelung den Ausbau der Windkraft in Bayern annähernd zum Erliegen gebracht.