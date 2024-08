Verein "Pfundig" mischt Pfaffenhofen auf: Neue App und Weinfest kommen

Wenn das kein Mix aus Tradition und Moderne ist, woran der junge Bürgerverein Pfundig gearbeitet hat. Das eine Projekt orientiert sich an einem uralten Getränk: Pfaffenhofen bekommt ein Weinfest. Genauer gesagt, Pfaffenhofen bekommt das Spektakel des „Korkentrubels“ – so wird es offiziell betitelt. Auf der Straße vor dem Fiddler‘s Green wird an einem Samstag im September ein Mix aus 20 verschiedenen Weinsorten aufgetischt, natürlich mit musikalischer Unterhaltung und Kulinarik. Sie nennen es auch das „1. Pfaffenhofener Weinfest“. Das andere Projekt teleportiert Dorfleben auf das Smartphone.

Philipp Scheuerl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfaffenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weinfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis