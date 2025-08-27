Hochwasser: „Wir haben Lehren gezogen“

Beim Juni-Hochwasser im vergangenen Jahr waren die Feuerwehren im Landkreis gefordert wie nie zuvor. Für den Bereich Pfaffenhofen hat unlängst der Kadeltshofer Kommandat Markus Rupp Bilanz gezogen. Er nahm dabei auch in den Blick, was seiner Meinung nach nicht so gut geklappt hat und wo er Verbesserungsbedarf sieht. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates nannte er die seiner Ansicht nach geringe Vorhaltung von Material (wie etwa Pumpen), die Ersatzstromversorgung oder eine nur bedingt für Starkregen taugliche Einsatzkleidung. Ferner sagte er: „Es gab keine Unterstützung durch die Kreisbrandinspektion oder andere Feuerwehren außerhalb der Marktgemeinde.“ Das will Kreisbrandrat Bernhard Schmidt so nicht unkommentiert stehen lassen, wie er gegenüber unserer Redaktion erklärte. Zudem soll künftig beim Ausrüstungsproblem mit einem Katastrophenschutzlager Abhilfe geschaffen werden. Die ersten Schritte dafür sind bereits getan.

Der Kreisbrandrat kann nicht überall sein

Schmidt wies darauf hin, dass es beim Junihochwasser 800 Einsatzstellen gegeben habe. Als örtlicher Einsatzleiter im Landratsamt hätte er eigentlich an 50 unterschiedlichen Stellen sein müssen, was natürlich nicht geht. Doch der Informationsfluss zwischen den Kreisbrandispektoren und Kreisbrandmeistern sei sehr gut gewesen. Es seien sehr wohl überörtliche Kräfte im Einsatz gewesen. Schmidt sagt aber auch: „Wir haben Lehren gezogen.“

Für das Material der Feuerwehren sind die Kommunen zuständig, eigentlich ...

Grundsätzlich seien die Kommunen für die Ausrüstung ihrer Feuerwehren zuständig, also auch für Kleidung und Pumpen. „Es ist nicht unsere Aufgabe, Pumpen zu liefern.“ Dennoch sollen künftig in einem Katastrophenschutzlager dringend benötigte Materialien auf Vorrat gehalten werden. Dort stehen etwa Pumpen, Notstromaggregate oder auch Sandsäcke bereit. „Wir haben vergangenes Jahr allein 80.000 Sandsäcke gefüllt“, sagt Schmidt, doch wenn bereits 20.000 oder 30.000 zur Verfügung stünden und lediglich zum Einsatzort geschafft werden müssten, gehe alles etwas schneller. Er hatte als Konsequenz aus dem Jahrhunderthochwasser ein solches Lager angeregt. In der Kreispolitik sei er damit auf offene Ohren gestoßen. Ein Architekturbüro hat bereits den Auftrag für eine Kostenschätzung bekommen. Die liegt allerdings noch nicht vor. Zudem muss der Kreistag noch über ein solches Lager entscheiden. Wie bereits berichtet, sollen auch elektronische Frühwarnsysteme wie Sensoren und Pegelmessanlagen frühzeitig vor drohenden Hochwasserereignissen warnen.