Pfaffenhofen

vor 31 Min.

Hofladen von Gerhard Frey in Biberberg hat 24 Stunden geöffnet

Plus Gerhard Freys Hofladen in Biberberg ist rund um die Uhr geöffnet und hat keine Verkäufer. Ein umgebauter Bürocontainer erfüllt dabei einen neuen Zweck.

Von Quirin Hönig

Der Hofladen von Gerhard Frey in Biberberg schließt nie seine Türen. Trotzdem muss keine Verkäuferin und kein Verkäufer Überstunden machen, denn fast alles funktioniert ohne Personal. In drei Verkaufsautomaten bietet der Landwirt aus Biberberg seine Erzeugnisse an. Dieses System hat er aber nicht wegen der Corona-Pandemie eingeführt.

