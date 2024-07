Pfaffenhofen/Holzheim

Nach Hochwasser stark einsturzgefährdet: Rothbrücke am Klärwerk gesperrt

Wegen Schäden an der Brücke über die Roth ist die Staatstraße 2021 in Pfaffenhofen zwischen dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet und Einmündung Hauptstraße (Ortseingang Nord) gesperrt.

Plus Die Staatsstraße 2021 zwischen dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet und der Hauptstraße ist gesperrt. Was ein Fachmann aus dem Bauamt berichtet, lässt aufhorchen.

Von Philipp Scheuerl

Die Rothbrücke am Klärwerk in Pfaffenhofen ist seit vergangenen Freitag gesperrt und wird es voraussichtlich noch rund ein Monat bleiben. Dazu hat das Staatliche Bauamt Krumbach den Streckenabschnitt der Staatstraße 2021 zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung zur Hauptstraße sperren lassen. Grund sind Schäden, die das Hochwasser Anfang Juni hinterlassen hatte. Die Standsicherheit sei in "hohem Maße gefährdet", teilte das Bauamt am frühen Montagmorgen mit. Offenbar kam die Nachricht sowohl für Marktgemeinde als auch für die Experten des Bauamts überraschend.

Rothbrücke in Pfaffenhofen: Träger zu 85 Zentimeter unterspült

Stefan Greineder ist in Krumbach der Abteilungsleiter im Bereich Straßenbau und berichtet stellvertretend, wie es zu der Maßnahme kam. Am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr, sandte das Bauamt sein Fachpersonal nach Pfaffenhofen, um die Hochwasserschäden zu begutachten und die Statik der Brücke einzuschätzen. Kai Wolf, der Leiter für Bauwerksunterhalt, stellte immense Schaden an den Brückenwiderlagern fest – das sind sozusagen die Auflieger der Brücke. Er rief umgehend seinen Vorgesetzten Stefan Gamperling an, der noch am Freitagabend alle Maßnahmen zur Vollsperrung einleitete.

