Pfaffenhofen

17:30 Uhr

Polizei durchsucht Haus von Querdenker Daniel Langhans

Plus Langhans wollte in den Bundestag und Ulmer OB werden. Jetzt steht wieder Volksverhetzung im Raum. In seiner Nachbarschaft bleibt der Polizeieinsatz nicht unbemerkt.

Von Michael Kroha

So mancher in dem Pfaffenhofer Ortsteil ist vom Polizeieinsatz sogar aufgewacht. "Einen Mordslärm" hätten die Ermittler gemacht, als sie am Dienstagmorgen, gegen kurz nach 6 Uhr, an die Haustür von Daniel Langhans "gehämmert" haben. Langhans ist einer der bekannteren Vertreter der Querdenker-Szene in der Region, vermutlich sogar deutschlandweit. Der 65-Jährige kandidierte für die Bundestagswahl und wollte Ulmer OB werden. Ohne Erfolg. Stattdessen ist er wieder einmal in den Fokus der Behörden geraten, wieder einmal geht es um Volksverhetzung. Menschen aus seiner Nachbarschaft zeichnen darüber hinaus kein gutes Bild von ihm.

"Wir wären froh gewesen, sie hätten ihn mitgenommen", ist ein Kommentar zum Polizeieinsatz aus seinem Umfeld. Zwar wird der Kommunikationsberater auf der einen Seite als "schlau" beschrieben, auf der anderen Seite aber auch als "schwieriger Mensch". Von Frauen soll er nichts halten, das Gespräch mit dem weiblichen Geschlecht meide er, heißt es.

