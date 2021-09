Kandidat im Wahlkreis Neu-Ulm: Daniel Langhans bezeichnet Corona als "Projekt"

Plus Daniel Langhans behauptet, dass die Weltbevölkerung mit Corona-Impfungen verringert werden soll. Der Einzelkandidat, der für keine Partei antritt, spricht auch von Parallelen zum NS-Staat.

Am 12. April 2020 hat die Tagesschau Ausschnitte eines Interviews mit Microsoft-Gründer Bill Gates gezeigt. Daniel Langhans hat die Sendung gesehen. Er sagt, da sei ihm einiges klar geworden. Langhans, der bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 255 Neu-Ulm als Einzelkandidat antritt, bezeichnet Corona als "Projekt" und schreibt Gates eine zentrale Rolle zu. Der Milliardär wolle die Weltbevölkerung reduzieren und nutze dazu Covid-19-Impfungen, behauptet Langhans. Doch welches Interesse soll Gates daran haben? "Ich habe keine Erklärung", sagt Langhans.