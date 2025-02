Zwischen Kanzel und E-Piano: Stefan Reichenbacher im Porträt

Als er in der 12. Klasse am Gymnasium in Lindau war, erzählt der Reuttier Pfarrer Stefan Reichenbacher, war er sich sicher: Auf keinen Fall wollte er später einen der Berufe seiner Eltern ausüben. Die Mutter war Musikerin, der Vater Pfarrer mit Freude am Geigenspiel. Im späteren Leben kam dann alles anders: Reichenbacher ist Pfarrer der Gemeinden Reutti und Holzschwang, seit 2014 Kirchenmusiker im Nebenamt, spielt in der Kirche auch E-Piano und ist als Querflötist bei Konzerten begehrt.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reutti Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kanzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis