Christopher Street Day: 2000 Menschen demonstrieren und feiern in Neu-Ulm

In Ulm gibt es den Christopher Street Day (CSD) schon seit dem Jahr 2011. Nun zog eine zwischen Protestdemo und Party angesiedelte CSD-Parade erstmals in einem großen Bogen auch durch Neu-Ulm. Unter dem Motto „Selbst & bestimmt“ feierten rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das gerade in Kraft getretene Selbstbestimmungsgesetz – eine Gesetzesnorm, die eine Änderung der persönlichen Identität ermöglicht. Vom Wetter hatten sich die Veranstalterinnen und Veranstalter vom Verein „Pride Ulm.Neu-Ulm“ dabei vermutlich mehr erhofft.

