Warum Martin Ansbacher und Katrin Albsteiger jetzt in Bussen zu hören ist

Schnell in den auf der Ulmer Bahnhofstraße stehenden Ü-Wagen des SWR gestiegen und aufgenommen. „Nächste Haltestelle Rathaus Neu-Ulm“ spricht Katrin Albsteiger fünf Mal für Linie 5 ins Mikro. Die beste Satz-Variante von Neu-Ulms Oberbürgermeisterin ist demnächst in Bussen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm zu hören. Anlass war die Kulturnacht im SWR Studio Ulm im September. Nicht die einzige prominente Stimme im Öffentlichen-Personen-Nahverkehr, die bald zu hören ist.

Prominente Stimmen und Bussen und Bahnen von Ulm und Neu-Ulm

Ulms Oberbürgermeister ist für das Ulmer Gegenstück zuständig: „Nächste Haltestelle Rathaus Ulm“. Bis Anfang nächsten Jahres hören Fahrgäste seine Stimme in Buslinie 5. Und wer anders als der Kapitän der Ulmer Spatzen, Johannes Reichert, könnte wohl glaubhafter „Nächste Haltestelle Donaustadion“ aufsagen. Der Ulmer Kult-Kicker hatte Spaß dabei: „Wir haben früher als Kinder schon Haltestellen eingesprochen.“

Etwas theatralischer spricht Gunther Nickles, Schauspieler am Theater Ulm, „Nächste Haltestelle Theater“ ein - mal heiter, mal streng, mal melodiös. Die „nächste Haltestelle Arena“ kommt hingegen trocken, zackig von Ratiopharm-Ulm-Kapitän Thomy Klepeisz.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm werden die Ansagen nach dem Jahreswechsel noch einmal austauschen. So schön, bunt und vielfältig sind die Stimmen von großen und kleinen Besuchern während der Kulturnacht im SWR Studio Ulm. Den „Petrusplatz“ in Neu-Ulm gibt es ab sofort mit rollendem „R“. Die „Rosengasse“ ist so sanft eingesprochen wie eine Rosenblüte nicht sein kann. Und ein ganz kleiner Sprecher hat an einer zentralen Umstiegsstelle seinen großen Auftritt: „Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof“. (AZ)