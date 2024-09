11.000 Besucher: Eindrücke von der Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen haben bereits am frühen Samstagnachmittag viele Menschen in die Doppelstadt gelockt. Zum 24. Mal fand die Kulturnacht statt und bot eine bunte Mischung aus Veranstaltungen und Attraktionen. Mit 130 verschiedenen Auftritten an mehr als 100 Veranstaltungsorten war es selbst mit guter Ausdauer auch in diesem Jahr nicht möglich, alles zu erleben. Doch das sei auch nicht der Sinn der Kulturnacht, erklärten die Veranstalter. Vielmehr wolle man einem breiten Publikum ein vielseitiges Programm bieten, das unterhalte und im Gedächtnis bleibe.

