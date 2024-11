Angriff auf Lehrer in Ulm: Angeklagter bestreitet die Tat

Im Prozess um die brutale Attacke auf einen Lehrer der Sägefeldschule in Ulm-Wiblingen hat der Angeklagte seine Unschuld beteuert. Sein Anwalt gab zu Beginn der Hauptverhandlung am Mittwoch am Ulmer Landgericht eine Erklärung ab. Demnach sei sein Mandant an der Tat in keinster Weise beteiligt gewesen. Er kritisierte auch die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Diese sei voreingenommen gewesen.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Februar dieses Jahres auf den 34 Jahre alten Lehrer mit einem Baseschläger oder ähnlichen Holzgegenstand eingeschlagen zu haben. Er soll den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen haben. Gehandelt haben soll er aus dem Motiv der Rache, weil das Opfer sexuell übergriffig gegenüber Schülerinnen und Schüler gewesen sein soll.