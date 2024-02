Lehrer nieder geprügelt: Versuchter Mord in Ulm-Wiblingen

Gewalttat im Benediktinerweg in Ulm-Wiblingen: Eine Lehrkraft wurde mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen.

Am Montag verletzte ein bislang Unbekannter in Ulm-Wiblingen einen Mann, der in Wiblingen als Lehrer arbeitet. Gegen 16 Uhr wurde die Lehrkraft nach Polizeiangaben von einem bislang unbekannten Täter im Benediktinerweg in Ulm-Wiblingen mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen. Der Täter flüchtete nach der Tat.

Angriff in Ulm-Wiblingen: Tatort in der Nähe der Sägefeldschule

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese laufen derzeit auf Hochtouren, heißt es. Ob es einen Zusammenhang des versuchten Mordes mit der Tätigkeit des Opfers als Lehrer gibt, ist sicher auch Gegenstand der Untersuchungen. Bei der Kriminalpolizei Ulm wurde zur Aufklärung der Tat die Sonderkommission "Säge" eingerichtet. Der Namen hängt vermutlich mit der nahen Sägefeldschule, eine Grund- und Werkrealschule zusammen. Auskünfte dazu erteilte die Polizei auf Nachfrage nicht.

Die Ulmer Stadtverwaltung sagte unterdessen nach der Gewalttat in der Nähe der Sägefeldschule die für Mittwoch,28. Februar, geplante Infoveranstaltung zur Unterbringung Geflüchteter in Wiblingen ab. Denn aufgrund von laufenden Ermittlungen steht nach Auskunft aus dem Rathaus die dortige Turnhalle nicht zur Verfügung. Offenbar vermutet die Polizei also einen Zusammenhang zwischen Lehrertätigkeit und Gewalttat. Die Stadtverwaltung sucht nach einem neuen Termin. (AZ/heo)