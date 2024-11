Angeklagter bestreitet brutalen Angriff auf Lehrer in Ulm

Im Prozess um die brutale Attacke auf einen Lehrer der Sägefeldschule in Ulm-Wiblingen hat der Angeklagte seine Unschuld beteuert. Sein Anwalt gab zu Beginn der Hauptverhandlung am Mittwoch am Ulmer Landgericht eine Erklärung ab. Demnach sei sein Mandant an der Tat in keinster Weise beteiligt gewesen. Er kritisierte auch die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Diese sei voreingenommen gewesen.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Februar dieses Jahres auf den 34 Jahre alten Lehrer mit einem Baseballschläger oder ähnlichen Holzgegenstand eingeschlagen zu haben. Er soll den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen haben. Er habe versucht, einen Menschen zu töten, ohne Mörder zu sein, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger im Gerichtssaal. Gehandelt haben soll er aus dem Motiv der Rache, weil das Opfer sexuell übergriffig gegenüber Schülerinnen und Schüler gewesen sein soll. In dem Verfahren am Landgericht tritt das Opfer als Nebenkläger auf, am ersten Verhandlungstag blieb sein Platz aber leer.

Prozess um Angriff auf Lehrer in Ulm: Urteil soll im Dezember fallen

Der 23-jährige Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er war drei Wochen nach der mutmaßlichen Tat festgenommen worden. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Bis zum Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Für die Verhandlung hat das Landgericht bislang sechs Fortsetzungstermine bis Mitte Dezember angesetzt. (mit dpa)