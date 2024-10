Brutaler Angriff mit Samuraischwert in Bingo-Kneipe kommt vor Gericht

Der Fall des brutalen Angriffs mit einem Samuraischwert in der Kneipe „Bingo“ in Neu-Ulm kommt vor Gericht. Das teilt ein Sprecher des Landgerichts Memmingen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Ein damals 28-Jähriger soll im März dieses Jahres auf Menschen eingeschlagen und zum Teil beinahe getötet haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm in ihrer Anklage gefährliche Körperverletzung in drei Fällen in Tateinheit mit versuchtem Mord in einem Fall zur Last.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Samuraischwert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Angriff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis