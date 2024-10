Ratiopharm Ulm geht zu Boden

Die Diskussion über Sinn oder Unsinn des Portland-Trips mitten in der Saison, sie hat durch die 66:93-Niederlage von Ratiopharm Ulm in Oldenburg neuen Schwung aufgenommen. Für das Ergebnis mag ja auch eine Rolle gespielt haben, dass Karim Jallow seit nunmehr schon einem Monat verletzt raus ist und Isaiah Roby neuerdings auch. Ein Hauptgrund waren aber zweifelsfrei die enormen Reisestrapazen. Der Ulmer Kapitän Tommy Klepeisz sagte hinterher: „Es war eine sehr harte Woche.“ Gleichzeitig forderte er: „Dennoch müssen wir an unserer Energie und an unserem Auftreten arbeiten, damit wir mit mehr Aggressivität aufs Feld kommen.“

Ratiopharm Ulm verliert hoch in Oldenburg

Eben diese Aggressivität legten er und seine Teamkollegen am Samstagabend in keiner Phase des Spiels an den Tag. Die Ulmer wirkten ausgelaugt und kraftlos, hinzu kamen ein paar leichtfertig vergebene gute Würfe und 20 Ballverluste. So etwas wie Spannung kam deswegen in keiner Phase des einseitigen Spiels auf. Oldenburg führte schon im ersten Spielabschnitt zweistellig (20:10) und setzte sich über den 46:29-Halbzeitstand zeitweise auf mehr als 30 Punkte ab. Ulm führte kein einziges Mal und verlor zwei der vier Viertel zweistellig. Wer gründlich nach einem Mutmacher an diesem insgesamt verkorksten Abend sucht, der könnte irgendwann bei Marcio Santos landen. Der so schwach gestartete Brasilianer robbt sich offensichtlich langsam rein in diese Saison. Fünf Punkte und drei Rebounds in genau 20 Minuten auf dem Feld sind ganz ordentlich.

In Oldenburg wird man wissen, wie man das Ergebnis gegen geschwächte Ulmer einzuordnen hat. Das Ergebnis nimmt jedenfalls ein bisschen Druck von dem nach zuvor drei teilweise happigen Niederlagen nacheinander angezählten Trainer Pedro Calles. In Ulm dagegen ist noch alles im grünen Bereich, auch wenn inklusive Portland vier Niederlagen in Serie zu Buche stehen. Wenn am Dienstag (21 Uhr) im Eurocup auf Gran Canaria eine fünfte dazu kommt, dann wäre das auch nicht überraschend. So etwas wie eine Antwort auf die Eingangsfrage nach Sinn oder Unsinn des Portland-Trips wird aber frühestens nach dem Ende der Bundesliga-Hauptrunde Mitte Mai des kommenden Jahres möglich sein. Dann erst weiß man schließlich, ob die Niederlage in Oldenburg ins Gewicht fällt im Kampf um die Abschlussplatzierung oder gar um das Erreichen der Play-offs.

Es war übrigens nicht nur für Ulm, sondern auch für die Basketballer des FC Bayern München eine anstrengende Woche. Die waren zweimal in der Euroleague beschäftigt und sie leisteten sich ebenfalls am Samstag eine Niederlage in der Bundesliga beim MBC. Basketball-Deutschland wittert da gerade bei den Bayern gerne Wettbewerbsverzerrung. Wer das aus dem Ulmer Fanlager so sieht, der muss eigentlich der eigenen Mannschaft einen ähnlichen Vorwurf machen.

Ratiopharm Ulm: Jessup (12 Punkte), Plummer (11), Essengue (10), Saraf (9), Weidemann (9), Santos (5), Herkenhoff (5), Klepeisz (3), Bretzel (2), Jensen, Anigbata.

Beste Ulmer Dreierschützen: Weidemann (2/6), Jessup (2/8).

Beste Ulmer Rebounder: Jessup (9), Herkenhoff (6).

Ulmer Trefferquote: 32 Prozent (19/60).

Ulmer Dreierquote: 25 Prozent (7/28).

Ulmer Freiwurfquote: 75 Prozent (21/28).

Beste Oldenburger Werfer: Crandall (22 Punkte), Schoormann (19), Jaworski (17).