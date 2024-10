Nachfolger für Insel vom Stein gefunden, Simit geschlossen, Veggy-Go soll starten

Direkt an der Donau und dazu ein wunderschöner Blick auf Ulm: Das frühere Restaurant Insel vom Stein hat eine einzigartige Lage. Und dennoch musste der einstige Betreiber im März dieses Jahres aufgeben. Wie sich später herausstellte, war Christopher Stein in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste Insolvenz anmelden. Lange war unklar, was aus dem Lokal wird. Mittlerweile sind die Fensterscheiben abgeklebt, vor Ort wird offensichtlich gearbeitet. Und wie unsere Redaktion herausfinden konnte, wird an der angesagten Adresse bald wieder ein Restaurant eröffnen. Es ist nicht die einzige Veränderung in der Gastro-Landschaft entlang der Marienstraße in Neu-Ulm.

