Neu-Ulm

vor 31 Min.

Aus und vorbei: "Insel vom Stein" in Neu-Ulm macht zu

Plus Das Restaurant war unter anderem bekannt für Krokodilsteaks. Jetzt macht das Lokal auf der Donauinsel zu. Der Chef verabschiedet sich in einer emotionalen Abschiedsrede.

Von Oliver Helmstädter

Mit den Worten "Danke für wundervolle elf Jahre" ist das Video überschrieben, das Geschäftsführer Christopher Stein am Sonntagmorgen in die sozialen Netzwerke stellte.

Vom "heimischen Sofa" aus, wie er in dem Video sagt, wendet sich Stein an die Follower. Ab Dienstag werde er den Betrieb einstellen müssen. Er befinde sich in einer schwierigen Phase. Wie ein Besuch vor Ort ergibt, ist das Lokal aber bereits am Montag geschlossen. "Betriebsbedingt geschlossen" steht an der Tür.

