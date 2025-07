Malen wie früher: Heilbronner Landschaftsmaler packt die Staffelei bei Reutti aus

Wenn ein knapp 13-Jähriger Modell sitzen soll für einen Maler, und wenn sich vorbeikommende Spaziergänger gerne zur Szenerie dazusetzen und mit dem Maler sprechen und ihre Begeisterung ausdrücken, ist das schon etwas Besonderes. Portraits in der Landschaft – das klingt nach vergangenen Zeiten, nach viel Zeit und Ruhe für ein Bild, nach etwas ganz anderem als einem Handyfoto. Passiert ist es dem Siebtklässler Emil, dessen Eltern Richard Geczi und Ute Pfrenger beide im Kunstbauraum Ulm/Neu-Ulm aktiv sind. Sie wollten ihren Sohn am Ende der Kindheit von einem professionellen Maler am Lieblingsort der in Reutti lebenden Familie in der Nähe von Marbach portraitieren ließen.

