Meßhofer bieten sensationell unterhaltsamen Konzertabend

Dieses Eis muss sensationell schmecken. Warum sonst hätte Komponist Stefan Schwalgin seinen Besuch in der Ochsenhausener Eisdiele von Rino Bernardi sogar in einem Marsch verewigt? Der Musikverein Meßhofen servierte das humoristische Stück „La Passione del Gelato“ jedenfalls appetitanregend und gekonnt beim Jahreskonzert im Klostergasthof Roggenburg. Wahrhaft eine gelungene oberschwäbisch-italienische musikalische Integration über „Die Leidenschaft fürs Speiseeis“, so die deutsche Übersetzung. Dazu passend die spaßige Anmoderation von Jonas Reindle: „Egal ob Mailand oder Meckenbeuren – Hauptsache Italien.“

