Schmuckzauberer Anzivino eröffnet ein Atelier am Münsterplatz

Wenn Alfonso Anzivino aus den Fenstern des Ateliers schaut, das er am 23. November am Münsterplatz eröffnen wird, mag er an Zufälle fast nicht mehr glauben: „Das erste kleine Schmuckstück, das ich entwarf, als ich nach Ulm kam, war ein kleines Münster-Modell, und das zweite ein Schneider von Ulm.“ Jetzt, Jahre später, wird er in den Räumen sein Atelier eröffnen, in denen der Erfinder und Schneidermeister Berblinger im frühen 19. Jahrhundert lebte, arbeitete und seine Vision vom Fliegen entwickelte – mit Blick direkt aufs Münster.

