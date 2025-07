Alternative Schwörrede: Heuer besteigt Rudolf Dentlers Enkelin den Thron

Seit Corona war der 1989 an der Fassade der Goldschmiede Dentler im Fischerviertel angebrachte Thron am Schwörmontagabend leer geblieben. Von dort aus begründete Rudolf Dentler einst die Tradition der alternativen Schwörrede samt anschließender Verleihung des Dentler-Preises. An diesem Schwörmontag wird es eine Neuauflage geben: Rudolf Dentlers Enkelin Luna wird den Thron besteigen, Dentlers Witwe Gisela den Preis verleihen. OB Martin Ansbacher hatte sich ein Wiederaufleben der Tradition zum 100. Geburtstag des Königs von Ulm im vergangenen Dezember gewünscht.

