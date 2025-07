Segelhotspot Thalfinger See: Seit 50 Jahren gibt es dort eine Seglergemeinschaft

Es ist ein regnerischer und windiger Spätnachmittag, doch einem der Jungs, die mit den Optimisten-Booten auf den See hinaus wollen, ist der Wind zu wenig. Neun Segeljollen dieser kleinen Bootsklasse, die nur 2,30 Meter lang sind, gibt es am Thalfinger See; teilweise sind sie im Besitz des Vereins, teilweise in Privatbesitz. Von den 42 Bootsliegeplätzen sind derzeit 40 belegt. Der Weiher, der entstand, weil während der NS-Zeit bei Thalfingen Kies für den Autobahnbau ausgebaggert wurde, ist zum Segler-Dorado geworden.

