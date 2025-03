Bäume müssen neuer Bushaltestelle weichen – für mehr Sicherheit beim Schulweg

Die Berichterstattung über die Rodung auf dem Gelände der ehemaligen Rittinghaus-Villa in Senden-Wullenstetten hat Menschen im Ort offenbar für Baumfällungen sensibilisiert. Im Nachgang meldete sich eine Frau bei unserer Redaktion, die sich über mehrere in der Zwischenzeit fehlende Bäume im Bereich der Schulen in Wullenstetten wunderte. Dort seien zuletzt „viele große Bäume“ verschwunden. Ein „Aufreger“ wäre das, meint sie. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) sieht das nicht so und klärt auf.

