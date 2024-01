Senden

17:59 Uhr

Bekommt die Wirtschaftsschule in Senden eine fünfte Jahrgangsstufe?

Bisher müssen Kinder die fünfte Klasse an einer anderen Schule absolvieren und können erst danach an die Wirtschaftsschule in Senden wechseln.

Plus Senden bewirbt sich um einen Schulversuch an der Wirtschaftsschule, damit es dort künftig eine fünfte Klasse gibt. Warum das der Stadt so wichtig ist.

Von Annemarie Rencken

Können Schülerinnen und Schüler die Wirtschaftsschule in Senden im kommenden Schuljahr bereits ab der fünften Klasse besuchen? Entschieden ist das noch nicht, das Szenario wird aktuell allerdings immer wahrscheinlicher. Denn es ist eines, das der Sendener Stadtrat durch alle Fraktionen hinweg unterstützt. "Ich brauche von Ihnen ein gewaltiges Ja", sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf bei der vergangenen Sitzung des Stadtrats. Und das sollte sie auch bekommen.

Die Sendener Wirtschaftsschule nahm schon einmal an einem solchen Schulversuch teil: Im Schuljahr 2017/18 ging es damals noch darum, die sechste Jahrgangsstufe als Einstiegsjahr einzuführen. Ab dem Schuljahr 2020/21 ging dieser Versuch dann in die Regelform über. Stadt und Politik hätten nun schon länger versucht, dafür zu werben, dass man es auch mit einer Modellklasse für die Jahrgangsstufe fünf versucht. Bislang liefen diese Bemühungen allerdings ins Leere.

